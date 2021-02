Die Maudacher Straße (Gartenstadt) musste am Donnerstagnachmittag nach einem Unfall kurzfristig in Richtung Innenstadt gesperrt werden. Laut Polizei kam es gegen 15.10 Uhr zum Unfall, weil ein 58-jähriger Autofahrer im Bereich Steiermarkstraße die Vorfahrt eines 16-jährigen Mofafahrers missachtete. Der Jugendliche kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 4500 Euro.