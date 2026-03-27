Der 1. Maudacher Ostermarkt mit zwölf Ausstellern im Julius-Hetterich-Saal lädt für Samstag, 28. März, 10 bis 20 Uhr, und Sonntag, 29. März, 10 bis 18 Uhr, zum Einkaufen ein. Die Auswahl reicht von Likören und handgefertigten Dekos bis zu Schmuck, recycelten Flammschalen und 3D-gedruckten Geschenken. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt: Vereine übernehmen Getränke, Speisen, Kaffee, Kuchen und Waffeln. Am Samstag ist ein Tanzprogramm mit Auftritten verschiedener Tanzmariechen geplant, darunter Sophia vom (KVL Limburgerhof, 11 Uhr), Greta (CC Mondglotzer, 16 Uhr) und Amelie (KVL, 16.30 Uhr). Am Sonntag findet kein Programm statt.