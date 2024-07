Deutlich „bunter“ als bisher setzt sich der neue Maudacher Ortsbeirat zusammen. Konstituierende Sitzung war am Dienstagabend im Schloss. Andreas Olbert wurde dort als Nachfolger seiner CDU-Parteikollegin Rita Augustin-Funck verpflichtet.

Zu Beginn nutzte die Rita Augustin-Funck die Gelegenheit, ein letztes Mal nach 15 Jahren eine Ortsbeiratssitzung zu eröffnen, um den rund 20 Besuchern und allen Maudachern noch eine aktuelle Nachricht zu überbringen. „Das Land will die Sanierung der Maudacher Straße bezuschussen“, freute sich die 68-Jährige darüber, dass ein jahrelanges Ringen nun ein positives Ende nehmen wird. Der Ausbau soll 2025 starten.

Der neue »Schlossherr«: Andreas Olbert. Foto: privat

Sie wolle sich beim alten Ortsbeirat für die gute Zusammenarbeit bedanken, sagte die Christdemokratin, die nicht mehr angetreten war. Es sei vieles einvernehmlich beschlossen, manchmal auch kontrovers diskutiert worden. Doch immer so, dass man sich hinterher noch in die Augen schauen haben könne. Das wünsche sie auch ihrem Nachfolger und dem neuen Ortsbeirat, sagte sie zum Abschied unter großem Applaus.

OB Jutta Steinruck gratuliert Andreas Olbert. Foto: privat

Danach folgte die offizielle Verpflichtung von Olbert zum neuen Ortsvorsteher. Nach geleistetem Amtseid überreichte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) dem 53-Jährigen die Urkunde der Stadt als Ehrenbeamter. In seinen ersten Worten als Ortsvorsteher bedankte sich Olbert für das in ihn gesetzte Vertrauen. Er wolle das Amt genau in der von Augustin-Funck beschriebenen Weise ausüben und das Miteinander suchen, betonte er.

CDU und FWG stellen Stellvertreter

Bei der Stichwahl am 23. Juni hatte sich Olbert klar gegen den SPD-Kandidaten Walter Benz (71) durchgesetzt. Bei der für eine Stichwahl vergleichsweise ordentlichen Wahlbeteiligung von 35,5 Prozent – der stadtweite Schnitt lag unter 22 Prozent – kam Olbert auf 72,5 Prozent der Stimmen, Benz auf 27,5 Prozent. AfD-Kandidat Jörg Bendel (55) erhielt im ersten Wahlgang 18,2 Prozent. In Maudach leben rund 6500 Menschen.

Die Urkunde für den neuen Ortsvorsteher. Foto: privat

Als nächster Punkt der Premieren-Sitzung stand die Verpflichtung der Ortsbeiräte durch die Oberbürgermeisterin auf dem Programm. Im Vergleich zum letzten, 2019 gewählten ist der neue Ortsbeirat deutlich „bunter“ geworden. Dem bisherigen Ortsbeirat gehörten bisher Vertreter von CDU und SPD sowie ein Mitglied der Grünen an. Im neuen Ortsbeirat belegen CDU und SPD jeweils zwei der insgesamt sieben Sitze. Neben Jürgen Schreiweis sind wie bisher Bernhard Kinzinger für die CDU sowie Walter Benz und Christian Saal für die SPD dabei. Geblieben ist Michael Keßler als Ortsbeirat für die Grünen. Neu dabei sind Jörg Bendel (AfD) und Mario Šandor (FWG). Frauen sind im Gremium nach dem Rückzug von Augustin-Funck nicht mehr vertreten.

Andreas Olbert wird von der OB verpflichtet. Foto: büg

Bei der folgenden Wahl zum ersten sowie zum zweiten Stellvertreter des Ortsvorstehers wurden Jürgen Schreiweis (CDU) und Mario Šandor (FWG) vorgeschlagen. Es gab keine Gegenkandidaten. In geheimer Wahl wurde Schreiweis mit sechs Ja-Stimmen bei einer Enthaltung zum ersten Stellvertreter gewählt. Šandor erhielt als zweiter Stellvertreter des Ortsvorstehers vier Ja-Stimmen und eine Nein-Stimme bei zwei Enthaltungen. Beide wurden von der Oberbürgermeisterin vereidigt.

Angesichts seines bevorstehenden Ruhestands wurde am Abend auch „Torfstecher“ Kurt Sippel eine Ehrung für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement in Maudach zuteil.