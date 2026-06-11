Vor allem Verkehrsthemen stehen auf der Tagesordnung der Maudacher Ortsbeiratssitzung am Dienstag, 16. Juni, 17 Uhr, im Maudacher Schloss. Ein Antrag der SPD-Fraktion und eine Anfrage des Grünen-Vertreters widmen sich dem Zustand des Fahrradwegs über die Brücke nach Mutterstadt auf der L530. Er wird von vielen als relativ schmal empfunden, besonders bei Gegenverkehr oder Dunkelheit. Die L530 selbst ist stark von Autos befahren. Nicht wenige Radfahrer empfinden die Nähe zum schnellen Verkehr als unangenehm.

Auch Pfalztram Thema

Die CDU/FWG-Fraktion bringt das Thema „Parkende Lastwagen in der Silgestraße sowie Mittelstraße/Ecke Silgestraße“ auf die Tagesordnung. Die SPD hat Fragen zur Bewirtschaftung von Parkraum im Ortsteil. Den Sachstand zum Thema Glasfaserbau interessiert die CDU/FWG-Fraktion. Die Pfalztram-Planungen für Maudach werden ebenfalls eine Rolle spielen. Außerdem unter anderem auf der Tagesordnung: Sachstand Glasfaserausbau, Natürlicher Klimaschutz im Maudacher Bruch, die Umbenennung der Hindenburgstraße und die Photovoltaik-Kapazität in Maudach.