Nun ist es offiziell: Der für Oktober geplante Maudacher Kerweumzug und das Kerwefeuerwerk sind von der Arbeitsgemeinschaft der Vereine (Arge) abgesagt worden. Grund: Die Corona-Pandemie und steigende Inzidenzzahlen.

Schon Mitte Juni hatte sich der Ortsbeirat Maudach mit der Kerwe befasst. Damals hatte sich bereits abgezeichnet, dass eine Kerwe in der bisherigen Form im Herbst nicht möglich sein könnte. „Zwischenzeitlich haben wir in Ludwigshafen wieder eine sehr stark ansteigende Inzidenzzahl. Die Arbeitsgemeinschaft Maudacher Vereine sieht sich daher nicht in der Lage, ihre geplanten Veranstaltungen an der Maudacher Kerwe durchzuführen und sagt sie hiermit offiziell ab. Da es um die Gesundheit aller Beteiligten geht, bleibt uns leider keine andere Wahl. Wir bedauern es sehr, dass unsere Veranstaltungen nun zum zweiten Mal in Folge wegen der Covid-19 Pandemie ausfallen müssen“, sagt Arge-Vorsitzender Jürgen Schreiweis. Dies gelte für den Kerweumzug mit der Kerweeröffnung am Samstag 9. Oktober, und das Kerwefeuerwerk am Kerwemontag, 11. Oktober. Dies betreffe jedoch nicht die Kerwe als Ganzes. Hier müsse die Lukom als Veranstalter im September eine Entscheidung treffen, ob Schausteller aufbauen dürfen. Ob es das Kerwezelt gibt, müsse die Maudacher katholischen Jugend als Betreiber entscheiden.