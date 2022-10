Auch in Maudach ist die Kerwe wieder zurück: Von Samstag, 8. Oktober, bis Dienstag, 11. Oktober, darf im südwestlichsten Stadtteil gefeiert werden, allerdings ohne Umzug und Feuerwerk, wie die Organisatoren mitteilen.

Los geht’s mit der offiziellen Kerwe-Eröffnung am Samstag, 14 Uhr, an der Ecke Schilf-/Silgestraße. Bereits ab 13.30 Uhr lädt die Arbeitsgemeinschaft (Arge) alle Interessierten ein, sich am Torfstecherbrunnen zu versammeln, der wieder vom Förderverein Maudacher Jubiläen als herbstlicher Kerwebrunnen geschmückt wird. Zusammen mit Ortsvorsteherin Rita Augustin-Funck (CDU) und den lokalen Vereinen wird dann gemeinsam zum Kerweplatz spaziert. Die Vereinsmitglieder sind eingeladen, ihre jeweilige Vereinskluft oder -tracht zu tragen. Am Kerweplatz spendiert die Arge ein Fässchen Pfälzer Wein, wer probieren möchte, sollte ein geeignetes Behältnis mitbringen.

DJ’s legen auf

Während der gesamten Dauer der Kerwe wird es in der Schilfstraße auch eine Schausteller-Kerwemeile der Marketinggesellschaft Lukom geben, die katholische Jugend bietet zudem einen Festgarten auf dem Vorplatz des katholischen Pfarrzentrums an. Unter anderem sorgt dort DJ Beckes am Samstag, 17 Uhr, für Musik. Am Sonntag findet im Festgarten um 10 Uhr ein Gottesdienst statt (bei schlechtem Wetter im Pfarrzentrum), um 12 Uhr wird Rollbraten angeboten, ab 13 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, DJ MBK legt ab 17 Uhr auf.

Das Programm am Montag: 10 Uhr, Rhein-Bayerischer Frühschoppen, 17 Uhr, Musik mit DJ Beckes. Dienstag: 15 Uhr Kinder- und Jugendtreff. Die Alemannia-Gaststätte serviert am Kerwemontag gekochte Haxe, Ochsenbrust, Rumpsteak und weitere Schmankerl (ab 11 Uhr). Der SV Maudach startet sein Kerwe-Essen (Knöchel, Leberknödel, Bratwurst) am Montag ab 10 Uhr. Reservierung unter Telefon 0621 555200.