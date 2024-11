Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft GAG sieht weiter keine Möglichkeiten für den Erhalt des Maudacher Julius-Hetterich-Saals. Seit 2012 habe man sich um eine wirtschaftliche und funktionale Nutzung bemüht. Aber sowohl von Bevölkerung als auch von Vereinen sei das Gebäude zu wenig nachgefragt gewesen. Die Überlegung, den Saal für große Geburtstags- oder Hochzeitsfeiern anzubieten, für beides gebe es großen Bedarf, sei abwegig, weil beides zu einer erhöhten Lärm- und Verkehrsbelastung vor Ort und damit zu Konflikten mit den Anwohnern führe, so die GAG als Eigentümerin. Außerdem müsse der Saal aufwendig energetisch und brandschutztechnisch saniert werden. Bei finanziell nicht vertretbaren Sanierungsmaßnahmen und ohne tragfähiges Konzept habe man daher die Kündigung des Pachtvertrags zum 31. Dezember durch den Kulturverein akzeptiert, der derzeit noch offiziell Nutzer des Hetterich-Saals ist. Überlegungen zum weiteren Umgang mit dem Grundstück befinden sich aktuell noch im Anfangsstadium, so die Erklärung der GAG bei der Sitzung des Ortsbeirats am Dienstagabend.

[In einer vorherigen Version hatte es geheißen, die GAG habe den Vertrag gekündigt. Dies weist die GAG zurück, man habe nur dem Kündigungswunsch durch den Kulturverein 1-2-3 entsprochen.]