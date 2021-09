Über den Notruf wurde am Sonntag gegen 0.40 Uhr eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten in einer Kneipe in der Hindenburgstraße (Maudach) gemeldet. Laut Polizeibericht sollen vier Männer in die Kneipe gekommen sein und auf einen 33-Jährigen sowie einen 43-Jährigen eingeschlagen haben. Danach seien die vier Männer geflüchtet, ihre beiden Opfer trugen leichte Verletzungen davon, wie die Beamten weiter mitteilen. Aufgrund von Hinweisen, dass es sich bei einem der Täter um einen ebenfalls 33-Jährigen handeln soll, konnte dieser kurze Zeit später von den Einsatzkräften ausfindig gemacht werden. Die Tat bestritt der Mann jedoch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 1,55 Promille. Die Ermittlungen, insbesondere zu den drei weiteren Männern, dauern an.