Der Kulturförderkreis Maudach bietet dieses Jahr für alle Opern des Pfalztheaters Kaiserslautern, die im Ludwigshafener Pfalzbau aufgeführt werden, detaillierte Einführungsveranstaltungen an. Wie die Verantwortlichen mitteilen, findet am Dienstag, 21. März, 20 Uhr, in der protestantischen Martinskirche (Unterkirche) Maudach eine Vorstellung der Oper Macbeth von Giuseppe Verdi statt (Aufführungen im Pfalzbau am 24. und 26. März). Ausgehend von einer Lebensbeschreibung des Komponisten und dessen politischen und sozialen Umfelds werde die Handlung der Oper vermittelt. Für Getränke und Snacks werde gesorgt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, um Spenden wird gebeten.