Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Name lässt zunächst vermuten, dass sich die Ornithologische Beobachtungsstation Altrhein (Orbea) im Maudacher Bruch primär dem Wohl der Vogelwelt widmet. Aber in den vergangenen 60 Jahren hat die von Franz Stalla geprägte Organisation den Aktionsradius geweitet. Und sieht ihren Auftrag noch nicht als erfüllt an.

Nester von Gelbspöttern, Heckenbraunellen, Bachstelzen, und Amseln, ausgestopfte Greifvögel aus der Heimat in allen Größen, imposante Wespennester, Nisthöhlen für