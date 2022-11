Große und kleine Spielefreunde kommen am Wochenende wieder voll auf ihre Kosten: Am Samstag, 26. November, 14 bis 24 Uhr, veranstaltet die protestantische Martinskirchengemeinde in Maudach zum 13. Mal die „Spielunke“. Besucher können im katholischen Pfarrzentrum (Schilfstraße 17) aus rund 200 verschiedenen Spielen auswählen – darunter sind laut Organisator Mario Sandor viele Klassiker, aber auch etliche Neuheiten. „Wir bieten Spiele für jedes Alter an, für Kleinkinder ist genauso etwas dabei wie für Senioren.“ Das komfortable an der Veranstaltung: Man kann die Spiele ausprobieren, ohne Anleitungen lesen zu müssen. „Vor Ort gibt es Helfer, die die Spielregeln erläutern.“ Für das leibliche Wohl wird laut Sandor ebenfalls gesorgt. Der Erlös der Veranstaltung gehe zugunsten der Kinder- und Jugendarbeit der Martinskirche. Eintritt: drei Euro für Erwachsene, ein Euro für Kinder und Jugendliche. Von 15 bis 17 Uhr wird es zudem einen Flohmarkt geben, bei dem gebrauchte Spiele auf Käufer warten.