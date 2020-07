Ein Jubiläums-Schlossmarkt findet am Sonntag, 16. August, 11 bis 20 Uhr, im Hof des Maudacher Schlosses (Von-Stumfeder-Straße 3) statt. Der Förderverein Maudacher Jubiläen lädt dazu ein. Der Platz reicht nach Angaben von Organisatorin Monika Franke für ein Dutzend lokaler Hobby-Künstler und -Handwerker. Für die Versorgung der Gäste mit Speis und Trank sorgen ortsansässige Vereine. In eingeschränktem Umfang ist auch der Besuch der Sonderausstellung zum 1250. Jubiläum im Schloss möglich. Auch die Jubiläumsprodukte wie Chronik, Bier, Wein und Kaffee sind dann zu haben, außerdem gibt es Informationen über die Arbeit des Fördervereins. Anmeldung zum Schlossmarkt und Informationen gibt es per E-Mail an info@maudach.de.