Die neuen Mitglieder des Ortsbeirats Maudach treffen sich zur konstituierenden Sitzung am Dienstag, 16. Juli, um 17 Uhr im Maudacher Schloss, Von-Sturmfeder-Straße 3 (Sitzungszimmer). Bei der ersten öffentlichen Versammlung nach der Kommunalwahl werden der neue Ortsvorsteher Andreas Olbert (53, CDU) sowie alle Ortsbeiräte verpflichtet. Zudem wird ein Stellvertreter Olberts gewählt. Olbert beerbt Rita Augustin-Funck (68, CDU), die am 9. Juni nicht mehr zur Wahl angetreten war. Ihr Nachfolger setzte sich in der Ortsvorsteher-Stichwahl am 23. Juni klar gegen Walter Benz (71, SPD) durch. Olbert erhielt 72,5 Prozent der Stimmen, Benz 27,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 35,5 Prozent. Von den sieben Sitzen im Rat belegen CDU und SPD jeweils zwei. Jeweils ein Mandat haben Grüne, FWG und AfD.