Bei der nächsten Sitzung des Maudacher Ortsbeirats, die am Dienstag, 5. November, 17 Uhr, im Sitzungszimmer des Schlosses stattfindet, stehen die Etatberatungen auf der Tagesordnung. Zudem beantragt die CDU/FWG-Fraktion die Errichtung einer Hundeauslauffläche im brachliegenden dritten und letzten Ring/Kreis des Kleestraßenspielplatzes, und die SPD hakt nach in Sachen Fahrradweg/Fußgängerweg über die Brücke nach Mutterstadt. Des Weiteren gibt es mehrere Sachstandsabfragen, etwa zur Kläranlage im Maudacher Bruch, der Pflasterung im Schlosshof, den Baumaßnahmen in der Turn- und Gymnastikhalle in der Alfred-Delp-Schule, dem Erhalt des Julius-Hetterich-Saals und der Instandsetzung der Maudacher Straße.