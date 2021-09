Der Memoriam-Garten auf dem Maudacher Friedhof soll erweitert werden. Die Pläne dafür hat Grünbereichsleiterin Gabriele Bindert am Donnerstag dem Ortsbeirat Maudach vorgestellt. Geplant sei eine ähnlich gestaltete Fläche in direkter Nachbarschaft zur bisherigen, allerdings mit mehr Bestattungsmöglichkeiten. Man wolle auf den Friedhöfen künftig generell mehr pflegereduzierte Bereiche anbieten, sagte Bindert. Der im Oktober 2014 eingeweihte Memoriam-Garten werde sehr gut angenommen, berichtete auch Ortsvorsteherin Rita Augustin-Funck (CDU). Zudem soll die Sandsteinmauer am Friedhof wieder aufgebaut werden. Zwischenzeitlich stand eine Gabionenmauer als Alternative im Raum, womit die SPD-Ortsbeiratsfraktion nicht einverstanden war. „Wir beantragen den Wiederaufbau oder einen Neubau der Mauer“, hieß es im Antrag der Fraktion. Auch Rita Augustin-Funck sagte, sie sei mehrmals von Bürgern angesprochen worden, denen ein originalgetreuer Aufbau wichtig ist. Diesen wird es nun geben.