Das traditionelle Nachwuchskonzert des Maudacher Kulturförderkreises wartet mit einem ganz besonderen Konzert auf: Neben der Bratschistin Lucia Lips sowie der Pianistin Emily To (beide Ludwigshafen) treten das Holzbläserquintett mit Querflötistin Naomie Recker (Schwetzingen), Oboistin Viola Weiskopf (Mainz-Bingen), Klarinettist Jonas Hoffmann (Mannheim), Fagottist Karlsson Schick (Bad Dürkheim) und Hornistin Leonie Fischer (Karlsruhe) auf. „Die jungen Musikerinnen und Musiker sind teilweise mehrfach Bundespreisträger ,Jugend musiziert’ und haben sich mit ihren ersten Preisen beim Landeswettbewerb in diesem Jahr für den Bundeswettbewerb Ende Mai in Zwickau qualifiziert“, teilt der Kulturförderkreis mit. Ihr Wettbewerbsprogramm präsentieren die jungen Musiker am Sonntag, 14. Mai, 17 Uhr, im katholischen Pfarrzentrum St. Michael, Ecke Schilfstraße/Nelkestraße, in Maudach. Die Besucher erwartet ein Programm mit „Perlen“ der Kammermusik von Bach, Ravel, Rachmaninow und Hindemith. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.