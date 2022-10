Eine Gruppe von Jugendlichen ist am Samstag gegen 13 Uhr durch Passanten in der Breite Straße in Maudach beim Hantieren mit einer Schusswaffe beobachtet worden. Wie die Polizei weiter mitteilt, machten sich mehrere Einsatzkräfte direkt auf den Weg dorthin und konnten die Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren antreffen. Auf Nachfrage gab ein 13-Jähriger aus Ludwigshafen den Beamten zufolge an, dass es sich um eine Softairwaffe handeln würde, mit der man gespielt hätte. Bedroht wurde mit der vermeintlichen Waffe laut Polizei niemand. Dennoch wurde die schwarze Pistole als Anscheinswaffe sichergestellt, da sie einer echten Schusswaffe sehr ähnelte. Die Polizei betont in diesem Zusammenhang: „Das Führen dieser Pistolen in der Öffentlichkeit ist gerade wegen der Verwechslungsgefahr mit scharfen Schusswaffen verboten.“ Der Junge kassierte eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige, er wurde seinen Eltern übergeben.