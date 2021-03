Wer an den Ostertagen einen Spaziergang durch Maudach plant, kann sich über viel kreative Oster-Deko in den Straßen freuen. Unter anderem in der Winde-, Von-Sturmfeder, in der Krapp- und Silgestraße sind Vorgärten österlich dekoriert, „um Mitbürgen Freude zu schenken“, wie Monika Franke vom Förderverein Maudacher Jubiläen sagt. Auch die Seniorenresidenz Änne Rumetsch macht mit. Die Wald- und Wiesenfreunde haben die Fenster des Vereins im ersten Stock des Maudacher Schlosses gestaltet. All die schönen Oster-Dekorationen gehen auf einen Wettbewerb zurück unter dem Motto: „Mit fröhlich bunten Oster-Dekorationen gegen den Corona-Koller“. Weitere Infos dazu im Netz unter www.maudach.de/ostern.php.