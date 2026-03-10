In der Sitzung des Ortsbeirats Maudach am Dienstag, 17. März, 17 Uhr, im Maudacher Schloss, Von-Sturmfeder-Straße 3, geht es nach Angaben der Verwaltung um den Bebauungsplan Nummer 301a „Birkenstraße“. Weitere Themen sind die Instandsetzung der Maudacher Straße, die Grüngestaltungssatzung nach dem Umweltausschuss, eine Hundeauslauffläche und die Überwachung der Anleinpflicht und Ahndung von Verstößen, der Sachstand der ehemaligen BASF-Deponie Frigenstraße, eine Untergrunderkundung, der Kita-Neubau sowie der Radweg nach Oggersheim und der Zustand der Abwasserkanäle. Die Sitzung ist öffentlich.