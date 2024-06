Erstmals in ihrer Geschichte strebt die FWG Ludwigshafen eine Vertretung im Ortsbeirat Maudach an. FWG-Vorsitzender Markus Sandmann spricht von einem „Meilenstein“: Mit Mario Sandor, Andreas Sandmann und Ralf Franke würden bei der Kommunalwahl am 9. Juni drei Kandidaten ins Rennen gehen, die sich bereits langjährig für die Belange Maudachs einsetzten, sei es in kirchlichen Gemeinden oder in lokalen Vereinen. Sandor erklärt: „Unser Fokus liegt auf einer pragmatischen und überparteilichen Politik, die sich den Anliegen der Maudacher Bürger verschreibt. Wir richten unser Handeln nach den lokalen Bedürfnissen aus und bleiben als politische Gemeinschaft unabhängig von übergeordneten Einflüssen aus Mainz oder Berlin.“ Mehr über die Drei Ortsvorsteherkandidaten erfahren Sie hier.