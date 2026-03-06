Von der AWO bis zum Lionsclub: Der Kalender für die Bruchfest-Saison in Maudach steht, 19 Termine sind angesetzt. Für ein Wochenende wird noch ein Gastgeber gesucht.

19 Vereine und Gemeinschaften mit Aktionsschwerpunkt in Maudach gehören der Arbeitsgemeinschaft Maudacher Vereine (ARGE) an, und genau 19 Bruchfeste sind in diesem Jahr an der Bruchfesthalle am Rande des Landschaftsschutz- und Erholungsgebietes geplant. Rein rechnerisch könnte demnach jedes ARGE-Mitglied 2026 ein Bruchfest veranstalten, doch so ist es nicht: Sechs Organisatoren kommen aus anderen Stadtteilen.

An 19 Wochenenden zwischen dem 1. Mai und dem 13. September gibt es im Maudacher Bruch bei unterschiedlichen Veranstaltern Speisen und Getränke. Lediglich für ein einziges Wochenende hat die ARGE noch keinen Festgestalter gefunden: Für den 16. und 17. Mai wird noch ein Veranstalter gesucht.

Den Auftakt der Bruchfest-Reihe macht vom 1. bis 3. Mai wieder die Arbeiterwohlfahrt (AWO), den Schlusspunkt setzt am Wochenende 12./13. September der Sportverein GTF (Gymnastik, Turnen, Freizeit) LU-Maudach. Bis dahin sind fünfmal Karnevalvereine aus Maudach, Oppau, Oggersheim und Ruchheim die Gastgeber, dreimal die alteingesessenen Maudacher Sportvereine SC Alemannia, TV und SV. Aus zwei anderen Stadtteilen kommen die Fördervereine für die Fußballer des FC Arminia 03 (Rheingönheim) und die Handballer der VTV Mundenheim. Neben den Kleingärtnern aus dem Kinkel, dem Lionsclub, den Wald- und Wiesenfreunden und dem DRK stehen unter anderen auch wieder Mitglieder der beiden Parteien CDU und SPD hinter dem Tresen.