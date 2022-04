Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Kleingartenanlage in der Riedstraße (Maudach) eingebrochen. Laut Polizei wurden mindestens zehn Gartenlauben aufgebrochen und dabei erheblich beschädigt. Die Täter stahlen Werkzeug und Lebensmittel. Die Schadenshöhe dürfte insgesamt im vierstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.