Unbekannte haben am Montag laut Polizei die Balkontür einer Erdgeschosswohnung in der Kleestraße aufgehebelt und in der Wohnung mehrere Schränke durchwühlt. Die Bewohner hatten den Beamten zufolge ihre Wohnung gegen 16 Uhr verlassen und bemerkten den Einbruch, als sie gegen 18.10 Uhr wieder zurückkehrten. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen. Auch im Nachbarhaus brachen die laut Polizei vermutlich gleichen Täter zwischen 16 und 18 Uhr in die Erdgeschosswohnung ein, während die Bewohnerin unterwegs war. Auch hier hebelten sie die Balkontür auf, durchwühlten die Schränke und stahlen Bargeld. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.