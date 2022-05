Der Saal war voller Männer, aber der eine stach für Marianne Doell, damals noch Marianne Rieger, heraus. Es war der junge Erwin aus Edigheim. Heute sind die beiden seit 65 Jahren verheiratet.

„Wir vom Männergesangverein Oppau waren mit einem vollen Bus nach Seebach gefahren, um dem Dichter und Maler Karl Röder zum 80. Geburtstag ein Ständchen zu bringen. Danach beschlossen wir, in Kallstadt den Abend ausklingen zu lassen und zur Quetschkommod’ zu singen“, erinnert sich Erwin Doell an den im positiven Sinne schicksalsträchtigen Tag im Jahr 1955. „Ich war mit meiner Cousine an diesem Abend unterwegs, in dem Lokal war es so voll, dass wir uns einen Stuhl teilen mussten“, ergänzt seine Frau. Als der Busfahrer zum Aufbruch rief, zog Erwin Doell es vor, noch etwas zu bleiben und fuhr später mit der letzten Rhein-Haardtbahn nach Hause. „Die nannten wir die Lumpenbahn“, schmunzelt der Jubilar, der 1934 geboren ist.

Nach einigen Monaten Pendeln mit der Rhein-Haardtbahn nahm die zwei Jahre jüngere Marianne eine Stelle bei der „Stopperfabrik“ in Frankenthal an – so nannte der Volksmund die Korkenfabrik der Benderwerke – und zog nach Ludwigshafen. Ihr Mann hatte Betriebsschlosser in der BASF gelernt und arbeitete dort bis zur Rente im Jahr 1992.

Flitterwochen im Westerwald

An Ostern 1956 verlobten sich Erwin und Marianne Doell, heute vor 65 Jahren feierte das junge Paar Hochzeit im alten Kirchengebäude der Gemeinde Maria Königin in Edigheim. „Wir feierten im engsten Kreis und fuhren dann in die Flitterwochen in den Westerwald“, erzählt Marianne Doell. „Da haben wir 14 Tage lang eine schöne Zeit verlebt.“

Foto: gratis

Ihre Töchter Beate und Monika kamen 1957 und 1963 zur Welt. Nach Stationen in Edigheim, Oggersheim und Limburgerhof wohnt das Jubelpaar inzwischen in Maudach. Gerne denken die beiden an die vielen Wanderungen in der Pfalz, an ihre Urlaube in Bayern, an ihre Busreisen nach Frankreich, Rom und in die Toskana, ihre zahlreichen Besuche beim Bruder in der Lüneberger Heide und ihre jahrzehntelange Freundschaft mit einem Ehepaar aus der Partnergemeinde Havering zurück.

Ihren Töchtern ist das Eiserne Hochzeitspaar für deren Hilfe im Alter dankbar. Halt und Zuversicht im Leben hat Marianne Doell zudem aus ihrem tiefen Glauben geschöpft.