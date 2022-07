Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause haben die „Helfenden Hände“ der Ludwigshafener Pharmafirma Abbvie wieder kräftig hingelangt. Ziel ihres freiwilligen Engagements war der Robinson-Spielplatz im Maudacher Bruch.

Rund 50 Mitarbeiter krempelten am Dienstagmorgen an der Festhalle die Ärmel hoch, um dem Mobiliar des Spielplatzes ein frisches und wetterfestes Äußeres zu verleihen. „Wir können aufgrund unserer Haushaltslage nicht alles machen, was wir gerne tun würden. Deshalb sind wir froh über diese Unterstützung“, freute sich Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) beim Start der Aktion am Morgen. „Wir fühlen uns mit Ludwigshafen seit 135 Jahren verbunden und geben gerne etwas an die Stadt zurück“, erklärte Abbvie-Geschäftsführer Hendrik von Büren.

Sich für die Gemeinschaft zu engagieren, gehöre zu den zentralen Unternehmensgrundsätzen. Deshalb fänden solche Projekte im Rahmen der globalen Abbvie-Aktionswoche „Week of Possibilities“ nicht nur in Ludwigshafen, sondern mit vielen Tausend Mitarbeitern in über 50 Ländern statt. Dass Mitarbeiter aus Produktion und Forschung Seite an Seite stünden, fördere auch das Gemeinschaftsgefühl in der Firma. „Und hinterher sieht man noch ein handfestes Ergebnis“, meinte von Büren.

Abgeschliffen und lackiert

An einem ersten Aktionstag in der vorigen Woche seien Vorarbeiten geleistet worden, berichtete Abbvie-Programmmanagerin Patricia Pino, die als Mitorganisatorin die Regie über das Projekt übernommen hat. Dabei sei das gesamte hölzerne Mobiliar des Abenteuerspielplatzes wie Klettergerüste und der Spielturm vorbereitet und die Oberflächen abgeschliffen worden. „Die Mülleimer aus Metall wurden lackiert, die Sitzbänke mit neuem Holzschutz versehen. Den ziemlich versandeten Bachlauf haben wir wieder freigelegt und sauber gemacht“, deutet Pino auf eines der schönsten Elemente des Spielplatzes.

Mit einer Pumpe können die Kinder Wasser in einen Bachlauf befördern, der durch den Wald zu einer hölzernen Brücke führt. Entlang des Bachs können sie mit Wasser und Matsch spielen. Eine Mitarbeitergruppe hat sich nun daran gemacht, die alten hölzernen Geländerstangen an der Brücke gegen neue auszutauschen. „Dazu haben wir letzte Woche eine Blumenwiese und ein Insektenhotel angelegt, sowie Nistkästen gebaut“, berichtet Pino. Während eine Arbeitsgruppe auf dem Spielplatz eine neue Wippe installiert, sind andere Abbvie Mitarbeiter dabei, Holzschutz auf den großen Spielturm und andere Geräte aufzutragen.

Gestrichen werden auch die umherliegenden Stämme des „Holzmikado“, auf denen balanciert werden kann. Einen bunten Farbanstrich bekommen die Holzstangen der Tipis verpasst. Später am Vormittag wurden Kindergartenkinder aus Maudach auf dem runderneuerten Spielplatz erwartet. Als Überraschung ist ein Löschwagen der Abbvie-Werksfeuerwehr vorgefahren. Mit dem Vogelexperten Klaus Eisele geht es dann noch zu einer Führung in den Auwald.