Eine 80-Jährige ist laut Polizei am Freitagmorgen in Maudach angefahren worden. Um 8.25 Uhr war eine 51-Jährige mit ihrem Auto auf der Ortsumgehung Maudach von der Gartenstadt her kommend in Richtung Ludwigshafener Straße unterwegs. Gleichzeitig stand die 80-jährige Frau an der Kreuzung Maudacher Straße/Lindenstraße. Die Seniorin überquerte die Straße an einer Stelle, die laut Polizei nicht dafür vorgesehen ist. Dabei übersah sie die von links kommende Autofahrerin. Die 51-Jährige bremste sofort, konnte aber nicht verhindern, die 80-Jährige anzufahren. Die Seniorin fiel zu Boden, verletzte sich und wurde ins Krankenhaus gebracht.

An gefährlicher Stelle über die Straße

Vor Ort konnten die Polizisten eine weitere Frau beobachten, die an der gleichen Stelle über die Straße gehen wollte. Die Polizei empfiehlt dringen, nur dafür vorgesehene Stellen zum Überqueren von Kreuzungen zu nutzen.