Die Stadt Ludwigshafen erhält eine Förderung in Höhe von 313.000 Euro aus dem Investitionsstock 2024 des Landes Rheinland-Pfalz. Mit dem Geld wolle die Stadt die Barrierefreiheit am Maudacher Schloss erhöhen, teilt Innenministerium am Montag mit. Im denkmalgeschützten Schloss sind die Räume der Ortsverwaltung Maudach untergebracht und im ersten Obergeschoss finden Trauungen statt. „Mithilfe der geplanten Maßnahme soll ermöglicht werden, dass alle Menschen, unabhängig von körperlichen Einschränkungen, dieses historische Gebäude uneingeschränkt erleben und genießen können“, sagt Innenminister Michael Ebling (SPD). Bei geförderten Projekten aus dem Investitionsstock wird laut Ministerium insbesondere darauf geachtet, dass sie nachhaltig zur Stärkung der kommunalen Infrastruktur beitragen. Typische Fälle für eine Unterstützung aus dem Investitionsstock sind der Neu- oder Umbau sowie die Erweiterung und Sanierung öffentlicher Einrichtungen wie Verwaltungsgebäude, Stadt- und Mehrzweckhallen, kommunale Friedhöfe sowie Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser. Insgesamt stehen im rheinland-pfälzischen Investitionsstock im Jahr 2024 57 Millionen Euro zur Verfügung.