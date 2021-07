Vermutlich in der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte eine Matratze auf die Gleise in der Nähe des Hauptbahnhofs (Pasadenaallee, Mitte) geworfen und so den Bahnverkehr gefährdet, berichtet die Polizei. Ein Schaden sei nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht entstanden. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621/963-2122 entgegen.