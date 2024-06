Unbekannte haben am Mittwochmittag von der Baustelle eines Mehrfamilienhauses in der Saarlandstraße (Süd) diverse Baumaterialien gestohlen. Eine Anwohnerin beobachtete, wie zwei Männer gegen 12 Uhr das Diebesgut in ihr Fahrzeug einluden und davonfuhren. Der Gesamtschaden beläuft sich nach weiteren Polizeiangaben auf etwa 2500 Euro. Hinweise zu den Tätern unter Telefon 0621 963-2122.