Um den Masterplan Grün und die Friedhofsentwicklungsplanung geht es am Dienstag, 16. November, in der Sitzung des Ortsbeirats Friesenheim. Beginn ist um 16 Uhr im Stadtratssaal des Rathauses (Innenstadt). Auch die Haushaltsansätze für den Stadtteil im Jahr 2022 werden vorgestellt. Auch um die geplante Bebauung „Luitpoldstraße Nord“ am Zehnmorgenweiher geht es. Die Anträge und Anfragen der Fraktionen beschäftigen sich unter anderem mit Verkehrsthemen, so etwa mit Radwege-Markierungen in der Weiherstraße und einem Fahrgastunterstand an der Bushaltestelle Rottstückerweg. Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung soll es RHEINPFALZ-Informationen zufolge um den Ausbau der Linie 10 gehen.