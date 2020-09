Auf dem Platz haben sich am Sonntag die A-Klasse-Fußballer der SG Maudach und des KSV Amed Ludwigshafen beim 3:3 die Punkte geteilt. Doch danach wurde es auf dem Platz in Maudach hitzig, denn auf einen Streit nach dem Abpfiff folgte eine Schlägerei, an der sich 20 bis 30 Personen beteiligten. Die Polizei wurde gegen 18 Uhr zum Gelände am Unteren Grasweg gerufen und rückte mit mehreren Streifenwagen an. Unklar ist laut Polizei, ob sich vor allem Zuschauer oder Spieler prügelten. Als die Polizisten am Sportplatz eintrafen, war die Schlägerei schon beendet. Ein 28-Jähriger wurde leicht verletzt. Um die Hintergründe und den Verlauf der Schlägerei klären zu können, ist die Polizei auf Hinweise von Zeugen unter Telefon 0621/963-2122 angewiesen.