Bei einer Massenschlägerei zwischen Mitgliedern zweier Familien im Hemshof sind am Sonntagabend elf Menschen verletzt worden. Rund 70 Polizeibeamte waren im Einsatz.

Die Ordnungskräfte wurden gegen 21.20 Uhr zu der Auseinandersetzung in der Limburgstraße gerufen und rückten mit einem Großaufgebot zur Klärung des Familienstreits aus. Nach weiteren Polizeiangaben wurden bei der Prügelei elf Personen verletzt, fünf kamen mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. Zu einem ersten Einsatz wegen Körperverletzung wurde die Polizei bereits um 20.15 Uhr in den Hemshof gerufen. Ein 18-Jähriger und ein 22-Jähriger hatten einen 22-Jährigen einer anderen Familie geschlagen. Grund für den Streit soll gewesen sein, dass der verletzte 22-Jährige eine Beziehung mit einer Frau aus der Familie der beiden Täter eingehen wollte. Der Streit konnte laut Polizei zunächst geschlichtet werden.

Gegen 21.20 Uhr jedoch kam es dann erneut zu einer Auseinandersetzung zwischen den zwei Familien. Dieses Mal waren rund 20 Personen im Alter zwischen 17 und 76 Jahren beteiligt. Weil die Lage zunächst sehr aufgeheizt und unübersichtlich war, setzte die Polizei Pfefferspray ein. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen. Unbeteiligte oder Polizeibeamte wurden nicht verletzt.

Familienangehörige herbeitelefoniert

„Das war schon heftig“, sagt der stellvertretende Ortsvorsteher Osman Gürsoy (SPD), der von Anwohnern informiert wurde und am Sonntagabend vor Ort war. Nach seinen Informationen gehören die an der Auseinandersetzung Beteiligten zwei türkischstämmigen Großfamilien an. Beide hätten ihre Wurzeln in der Ludwigshafener Partnerstadt Gaziantep, lebten aber schon lange im Hemshof. „Es war wohl eine Romeo- und Julia-Geschichte. Die Familien wollten die Beziehung nicht“, sagt Gürsoy. Am Sonntag sei die Situation eskaliert. Die Beteiligten hätten per Handy weitere Familienmitglieder herbeitelefoniert, die aus ganz Ludwigshafen vor Ort gefahren seien. Zeitweise habe die Polizei neben der Limburgstraße zwei weitere Straßen abriegeln müssen. Gürsoy ist sich mit seinem Vize-Ortsvorsteher-Kollegen Wolfgang Leibig (CDU) einig, dass solche Vorfälle schlecht für das Image des Hemshofs seien.