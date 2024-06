Anlässlich des Rheinuferfests am letzten Juni-Wochenende wird es am Samstag, 29. Juni, ein Kinderprogramm vor der Rhein-Galerie geben. Dazu zählt auch eine Maskottchenparade von 11 bis 18 Uhr im Einkaufszentrum und auf dem Platz der Deutschen Einheit. Mit von der Partie sind laut Veranstalter Biene Maja, Schneemann Olaf und die Schneekönigin, Super Mario, Luigi sowie Olchi, Sorgenfresser, Filly und Monchichi. Immer zur vollen Stunde können die Besucher 30 Minuten lang großen Maskottchen und Filmhelden begegnen und sich mit ihnen fotografieren lassen. Um 13 Uhr treten alle Figuren gemeinsam auf einer Bühne auf. Ein Moderator informiert über die plüschigen Gesellen. Auch die Eule, das Maskottchen der Ludwigshafener Handballer, ist dabei. Der Aktionstag startet mit einem Rundgang der Maskottchen durch die Rhein-Galerie und anschließend geht es zur großen Bühne auf dem Platz. Um 14.45 Uhr beginnt ein Wettrennen der Figuren, bei dem auch die Kinder einbezogen werden. Am Sonntag, 30. Juni, öffnet das Einkaufszentrum seine Geschäfte und das Food-Deck. Der verkaufsoffene Sonntag beginnt um 13 Uhr und dauert bis 18 Uhr, wie Centerbetreiber ECE weiter mitteilt. Draußen vor der Galerie findet ab 12 Uhr das Klassik-Open-Air und ab 18 Uhr ein Jazzfestival statt.