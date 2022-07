Ein etwa 1,70 Meter großer Mann mit blonden Haarsträhnen hat laut Polizei in der Nacht auf Montag gegen 1.35 Uhr eine Tankstelle in Heidelberg überfallen und ist mit seiner Beute in vierstelliger Höhe entkommen. Zuvor hatte der mit einer Sturmhaube maskierte Täter den Tankstellen-Mitarbeiter (28) mit einem Küchenmesser bedroht und die Herausgabe des Geldes erzwungen.