Ein Unbekannter hat in Mannheim-Rheinau am Mittwochabend ein Wettbüro überfallen. Laut Polizei bedrohte der maskierte Mann gegen 21.45 Uhr den Angestellten am Tresen und forderte Bargeld. Er trug einen grauen Trainingsanzug mit Kapuze und schwarze Handschuhe. Der Täter nahm einen Betrag in vierstelliger Höhe an sich, verließ das Lokal in der Relaisstraße und rannte in Richtung Neuhofer Straße davon. Verletzt wurde niemand. Ob der Mann eine Waffe dabei hatte, ist noch unklar. Das Kriminalkommissariat Mannheim ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise: Telefon 0621 174-4444.