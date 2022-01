Wegen räuberischer Erpressung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall am Donnerstag um 8.30 Uhr in der Innenstadt. Ein 14-jähriger Schüler lief über die Haveringallee zum Carl-Bosch-Gymnasium. Direkt vor der Schule standen zwei maskierte junge Männer. Ein Mann forderte den Jugendlichen unter Vorhalt eines Messers auf, sein Handy und sein Bargeld herauszugeben. Der zweite Mann sagte nichts und zog seinen Pullover hoch, sodass eine Schusswaffe im Hosenbund zu erkennen war. Nachdem der Jugendliche den Tätern fünf Euro aushändigte, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Bürgermeister-Grünzweig-Straße.

Täter 16 bis 18 Jahre alt

Beide Täter sind 16 bis 18 Jahre alt, trugen schwarze Nike-Turnschuhe und haben braune Augen. Der Haupttäter ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine normale Statur, trug eine dunkelblaue Wintermütze mit einem Pferd in der Mitte und eine dunkelblaue Steppjacke mit Kapuze. Seine Komplize ist etwa 1,85 Meter groß, hat ebenfalls eine normale Statur, trug eine Sturmhaube mit drei Löchern für Augen und Mund, hat schmale Lippen mit erkennbarem Oberlippenbart. Er trug eine schwarze Steppweste und darunter einen grauer Pullover. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0621/963-2773.