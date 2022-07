Ein Bistroinhaber in Oggersheim (Comenuisstraße) ist laut Polizei am Donnerstag zwischen 23.10 und 23.15 Uhr von zwei mit Sturmhauben maskierten Männern überfallen worden. Die Unbekannten besprühten ihn durch das offene Fenster mit Pfefferspray. Kurz darauf kamen die dunkel gekleideten Männer durch die Tür in das Bistro. Während der eine den Inhaber erneut mit Pfefferspray besprühte, entwendete der andere Zigaretten. Beide Täter flüchteten im Anschluss zu Fuß. Sie werden wie folgt beschrieben: jeweils schlank, 1,80 bis 1,85 Meter groß, beide trugen schwarze Kapuzenpullover und schwarze Jogginghosen. Ein Täter trug schwarze, der andere weiße Schuhe. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.