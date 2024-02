Faschingszeit ist Verkleidungszeit. Vom Kindergarten- bis ins hohe Erwachsenenalter wird sich auf die unterschiedlichste Weise gekleidet und maskiert. Verkleiden: einmal verbergen, wer wir sind und jemand anderes sein können. Anders sein, mehr sein, mal aus sich raus gehen können.

Doch nicht nur zu Fasching, auch im Alltag tragen wir alle immer wieder „Masken“. Wir machen ein freundliches Gesicht, obwohl uns nicht danach ist; sagen, was andere hören wollen und geben vor, mehr zu sein, als wir sind. Jedes Mal wenn wir gute Miene zu bösem Spiel machen oder „Mr/s Perfect“ spielen, setzten wir eine Maske auf und sind nicht mehr echt.

Johannes Gerhardt Foto: privat

Was wäre, wenn wir mal auf unsere Masken verzichten würden und uns so anderen zumuten würden, wie und wer wir wirklich sind? Was, wenn wir unsere wirkliche Meinung äußern würden, zugeben würden, wo wir falsch liegen und unsere wirklichen Emotionen den anderen zumuten würden? Nicht um zu verletzen, sondern einfach um echt zu sein.

Wie erleichternd und befreiend wäre das doch. Denn es ist auch anstrengend, die Maskerade aufrecht zu erhalten. Und wer aufhört, wer anderes sein zu wollen, kann entdecken, was für heldenhafte Fähigkeiten in ihm selber stecken. Und nicht zuletzt: Es gehört zu den größten Geschenken des Lebens, ungeschminkt und ganz echt zu sein und gerade so Annahme zu erfahren.

Doch das Abnehmen der eigenen Masken erfordert eine große Portion Mut. Ja, und schützen unsere Masken nicht auch manchmal die anderen?! Denn vielleicht wäre es gar nicht gut für andere, wenn sich zeigt, was da im Verborgenen in uns schlummert.

Die Maske – nicht nur ein Schutz für mich, sondern auch für andere. Also nicht nur Mut, sondern auch Heilung des Kaputten hinter der Maske ist notwendig, damit ich mich traue, die Masken abzunehmen. Doch woher Mut zur Echtheit und Heilung für die verborgenen Dunkelheiten in meinem Leben nehmen? Aus mir selbst kann ich das nicht. Mag sein. Aber: „Sollte Gott etwas unmöglich sein?“

Der Autor

Johannes Gerhardt, 42, ist Pfarrer im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum in Ludwigshafen-Friesenheim.