Weil sie keine Corona-Schutzmaske trug, ist eine 44-Jährige in einer S-Bahn in eine handgreifliche Auseinandersetzung mit einer Zugbegleiterin geraten. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Frauen wegen des Verdachts der Körperverletzung. Der Vorfall ereignete sich gegen 18.50 Uhr in einem Wagen der Linie 9 auf der Strecke vom Mannheimer Hauptbahnhof zum Halt in Mannheim-Waldhof. Die Ticketkontrolleurin wies die 44-Jährige darauf hin, dass sie ohne Mund-Nasen-Schutz gegen die geltenden Beförderungsbestimmungen der Deutschen Bahn verstoßen würde. Es kam zum Streit. Die Kontrolleurin rief dann den Triebfahrzeugführer zur Unterstützung. Doch auch dieser konnte nicht verhindern, dass sich aus der zunächst verbalen Streitigkeit eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen der 44-jährigen Reisenden und der Zugbegleiterin entwickelte, heißt es weiter im Polizeibericht. Verletzt wurde dabei niemand. Die 44-Jährige musste den Zug verlassen. Die Auswertung von Zeugenaussagen durch die Polizei dauert noch an.