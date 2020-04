Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) übernimmt in Ludwigshafen die Kontrolle, ob sich die Bürger beim Einkaufen oder im öffentlichen Nahverkehr an die seit Montag geltende Maskenpflicht halten. Für eine Bilanz sei es nach einem Tag noch zu früh, teilte eine Sprecherin der Stadt auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit. Eine solche wolle die Verwaltung in einigen Tagen vorlegen – „wenn man auch belastbare Zahlen hat“. Am ersten Tag habe es keine „größeren Beschwerden“ zu Verstößen gegeben. Der Vollzugsdienst kontrolliere speziell, ob in Läden im laufenden Betrieb die Maskenpflicht sowie das Kontaktverbot eingehalten werden. Die Stadt betont dabei erneut, dass beim Einkaufen das Tragen „einfacher Alltagsmasken“, die Mund und Nase bedecken, genüge. Komme es in dieser Woche zu Verstößen, belasse es der KVD bei Ermahnungen. Ab Montag würden Verstöße grundsätzlich mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von zehn Euro geahndet. Tragen die Mitarbeiter von Geschäften keine Masken und gibt es in den Läden keine anderen Schutzmaßnahmen, solle dies ab Montag mit einem Bußgeld für die Betreiber in Höhe von 250 Euro geahndet werden.