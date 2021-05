Die am 22. Oktober von der Verwaltung angeordnete Maskenpflicht in Teilen der Innenstadt ist rechtmäßig. Das hat das Neustadter Verwaltungsgericht entschieden und den Eilantrag eines Ludwigshafeners zur Aufhebung abgelehnt. Die Gründe sind vielschichtig.

„Nach derzeitigem Sachstand erscheine die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Freien als geeignetes Mittel zur Eindämmung der Infektionszahlen. Es sei nicht erforderlich, dass der Erfolg in jedem Einzelfall auch tatsächlich erreicht werde oder erreichbar sei. Die Möglichkeit der Zweckerreichung genüge“ – so begründete die 5. Kammer des Gerichts am Freitag ihren Beschluss. Die Maskenpflicht werde darüber hinaus vom Robert-Koch-Institut empfohlen, um den Infektionsdruck und damit die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Covid-19 zu reduzieren und somit Risikogruppen zu schützen.

Die am 2. November in Kraft getretene zwölfte Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes treffe zwar keine Regelung zur Maskenpflicht im Freien. Die Stadt sei aber berechtigt, weitergehende Schutzmaßnahmen anzuordnen.

Eine Frage der Kontrolle

Nach Auffassung der Kammer irrt der Antragsteller, wenn er die umstrittene Maskenpflicht mit Verweis auf die in der Landesverordnung geregelte Pflicht zur Einhaltung eines Mindestabstands von 1,50 Metern für überflüssig halte – weil er dabei die Frage der Kontrollmöglichkeit und Durchsetzbarkeit der Regelungen außer Acht lasse. In dem dynamischen Geschehen auf öffentlichen Wegen und Plätzen sei es kaum möglich zu prüfen, ob Passanten das Abstandsgebot tatsächlich einhalten. Bei einer Maskenpflicht sei das anders. Unter der Prämisse, dass im Zuge der Pandemie-Bekämpfung auch im Freien ein Fremdschutz nötig sei, komme als wirksames Instrument einer behördlichen Kontrolle nur die Verpflichtung zum Tragen einer Maske in Betracht, so das Gericht.

Vom Rathaus- bis zum Berliner Platz

Mit ihrer Allgemeinverfügung vom 22. Oktober ordnete die Stadt unter anderem an, dass zunächst bis 22. November abweichend von der damals geltenden elften Corona-Verordnung des Landes im Bereich bestimmter Straßen in der City die Verpflichtung besteht, eine Maske zu tragen: etwa am Rathaus- und am Ludwigsplatz, in der Bismarck- und der Ludwigstraße sowie am Platz der Deutschen Einheit oder am Berliner Platz. Dagegen legte der Antragsteller, der außerhalb dieser Bereiche wohnt, am 29. Oktober Widerspruch ein. Am 2. November suchte er zudem um einstweiligen gerichtlichen Rechtsschutz nach. Die von der Stadt verfügte Maskenpflicht hält er für rechtswidrig.

„Konzept nachvollziehbar“

So treffe die Verfügung der Stadt keine Ausnahme für Situationen, in denen wegen des geringen Personenaufkommens keine Gefahr bestehe, dass der Abstand nicht eingehalten werden könne. Außerdem sehe die Verfügung keinerlei zeitliche Einschränkungen vor, gehe also davon aus, dass es in den erfassten Innenstadtbereichen an jedem Wochentag und zu jeder Uhrzeit zu Menschenansammlungen kommen könnte, in denen die Mindestabstände nicht eingehalten würden. Dies sei etwa angesichts des weitläufigen Berliner Platzes oder des Ludwigsplatzes unverhältnismäßig, argumentiert der Antragsteller.

Das Gericht beurteilt das anders: Nach seiner Ansicht hat sich die Stadt auf die Verpflichtung zum Tragen einer Maske in einem eng umgrenzten Citybereich beschränkt. Sie habe darauf hingewiesen, dass neben dem Haupteinkaufs- und Gewerbebereich nur noch der Verkehrsknotenpunkt Berliner Platz erfasst worden sei. Insofern beruhe die Reglementierung auf einem nachvollziehbaren Konzept.

Jüngere suchen alternative Standorte

Die Bereiche würden abends und nachts oft von jungen Leuten aufgesucht, die häufig die geforderten Abstände nicht einhielten. Mit der Schließung der Lokale, Fitnessstudios und sonstiger Freizeiteinrichtungen sei speziell bei jüngeren Personen zu erwarten, dass sie Ausweichmöglichkeiten suchten. Bekanntermaßen komme es gerade bei diesen Gruppen zu Verstößen gegen die Corona-Regeln. Eine sinnvolle und vor allem praktikable zeitliche Beschränkung sei damit – derzeit – im Hinblick auf die erfassten Straßenbereiche nicht zu erkennen.

Im Übrigen habe der Antragsteller nicht dargelegt, inwieweit er von der Maskenpflicht betroffen sein könnte. Hinzu komme die überschaubare Geltungsdauer der Allgemeinverfügung. Verlängere sich diese, dann müsse die Situation mit Blick auf die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens neu bewertet werden. Hierauf habe die Stadt selbst ausdrücklich hingewiesen. Die Regelung erweise sich daher als angemessen, so das Gericht.

Appell an alle Bürger

Das zeitlich befristete Tragen einer Maske beraube die Menschen nicht ihrer grundgesetzlichen Freiheiten und bedeute nur einen geringen Aufwand, da die Maskenpflicht ohnehin in vielen Alltagssituationen gelte. Zwar könne das Tragen durchaus lästig sein. Dies führe aber nicht zu ins Gewicht fallenden Einschränkungen. Die Maskenpflicht leiste einen Beitrag zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Freiheit der Bevölkerung sowie zum Schutz staatlicher und gesellschaftlicher Einrichtungen, bilanziert die Kammer. Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt werden.

„Wir begrüßen die Klarstellung des Gerichts, das die angeordnete Maskenpflicht sowohl in der Sache als auch im Hinblick auf Umfang und Geltungsdauer für rechtmäßig hält“, kommentierte Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU) den Beschluss. „Wir appellieren deswegen nochmals an die Bürger und Besucher der Stadt, sich an die bestehenden Regeln zu halten. Nur wenn wir uns alle einschränken, können wir gemeinsam die Verbreitung des Virus aufhalten“, betonte Reifenberg. Die Verwaltung werde die laufenden intensiven Kontrollen im Hinblick auf die Maskenpflicht und die weiteren Vorgaben zur Bekämpfung des Virus weiter fortführen.

Zweiter Eilantrag erübrigt sich

Ein zweiter Eilantrag eines Schülers, der sich gegen eine Maskenpflicht in Schulen richtete, hat sich dem Vorsitzenden Richter Roland Kintz zufolge mit der zwölften Landesrechtsverordnung erledigt, weil das Thema darin klar geregelt sei.