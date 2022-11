Aufgrund der zunehmenden Lockerungen in der Corona-Politik bundesweit entfällt für Besucher städtischer Gebäude ab sofort die Maskenpflicht, teilt die Stadt mit. Die Verwaltung hatte am 24. Oktober die Maskenpflicht in Innenräumen für Besucher in Verwaltungsgebäuden und städtischen Einrichtungen wie beispielsweise den Bürgerbüros, der Stadtbibliothek, der Musikschule, der Volkshochschule, den Seniorentreffs, im Wilhelm-Hack-Museum sowie im Theater im Pfalzbau (jeweils bis zum Sitzplatz) eingeführt. Bürger mussten beim Betreten dieser Gebäude eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung oder FFP2-Maske anlegen. Von der Aufhebung der Maskenpflicht ausgenommen sind mit dem Coronavirus infizierte Personen. Diese müssen sich in Rheinland-Pfalz zwar ab Samstag, 26. November, nicht mehr in Isolation begeben, aber dafür durchgängig außerhalb ihrer eigenen Wohnung eine Maske tragen.