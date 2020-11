Die Stadt Mannheim hat ihre Regelungen zum Verhalten der Bürger in der Öffentlichkeit während des neuen Corona-Lockdowns den Änderungen des Landes Baden-Württemberg angepasst. Die geänderten Regelungen gelten ab Samstag. Demnach gilt die Maskenpflicht auf ausgewählten Straßen und Plätzen nicht mehr täglich, sondern nurmehr montags bis samstags von 9 bis 21 Uhr. Zudem stellt die Stadt klar, dass die Maskenpflicht dort nur für Fußgänger gilt. Unverändert bleibt die Maskenpflicht in Warteschlangen und auf Wochenmärkten bestehen, ebenso das Verkaufsverbot für Alkohol. Die neue Verfügung gilt zunächst bis 30. November, deren Regelungen wie bisher an die sogenannte 7-Tage-Inzidenz gekoppelt sind. Dieser steigt in Mannheim seit mehreren Wochen stetig an und liegt deutlich über der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.