Die Verhältnismäßigkeit einer Corona-Maskenkontrolle des Kommunalen Vollzugsdiensts (KVD) bei einer Seniorin auf dem Berliner Platz war im Frühjahr Gegenstand einer öffentliche Debatte und hat für heftige Kritik an der Stadtverwaltung gesorgt. Wie Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (SPD) am Montag den Stadtrat informierte, hat es mittlerweile ein Treffen mit der betroffenen Seniorin gegeben. Dabei habe die ältere Dame keine Kritik am Vorgehen der KVD-Streife geäußert.

Es habe sich herausgestellt, dass die Seniorin extrem schwerhörig sei und die Beamten des KVD deshalb lauter als normal sprechen mussten. Die Frau habe die Streife dazu aufgefordert, da sie sonst nichts hätte verstehen können. „Die Frau hat ausdrücklich gesagt, sie sei nicht schlecht behandelt worden“, sagte OB Jutta Steinruck (SPD). Der KVD sei durch einen Leserbrief in der RHEINPFALZ völlig unberechtigt an den Pranger gestellt worden, sagte Schwarz. „Man sollte alle Seiten hören, bevor man sich ein Urteil bildet“, meinte Steinruck. Der KVD sei in Folge des Vorfalls regelrecht angefeindet worden.