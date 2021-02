Die Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten freut sich mit Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD), die jetzt über ein breites Netz kostenlos Masken an Bedürftige in Ludwigshafen verteilt. Genau darum sei es der Fraktion mit dem Antrag für die Sitzung Ende Januar gegangen, so Sprecher Raik Dreher. Damals war es zu einer mehrstündigen Diskussion zum Thema FFP2-Masken und Bedürftige gekommen. Allerdings habe Steeg in der Sitzung vor allem erklärt, „was alles nicht geht“. Dass Rheinland-Pfalz nun einen Großteil der Masken kostenlos zur Verfügung stelle, „ist unserer Ansicht nach der Debatte im Stadtrat geschuldet. Der Stadtvorstand hat sich allerdings erst auf massiven Druck aller Fraktionen bereiterklärt, sich im Land und beim Bund für die kostenlose Verteilung von Masken einzusetzen. Dass unser Antrag jetzt doch noch erfolgreich ist, freut uns“, schreibt Raik Dreher.