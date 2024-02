Weil er während der Fahrt eingeschlafen ist, ist ein 27-jähriger Maserati-Fahrer am Mittwoch gegen 4.20 Uhr auf der B44 in einer Linkskurve in die Leitplanke gefahren. Verletzt wurde niemand. Der Schaden liegt bei gut 4500 Euro. Laut Polizei wurde gegen den Fahrer ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.