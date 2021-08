Auf der Baustelle an einer Ferngasleitung zwischen Edigheim und Oppau sind am Wochenende Baumaschinen gestohlen worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden zwei Rüttelmaschinen und ein Zweistangengehänge entwendet. Die Schadenshöhe beträgt etwa 6000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um mehrere Täter gehandelt hat, die ein Fahrzeug zum Abtransport benutzt haben. Die Baustelle am Gehlenweiher wird von einer Security-Firma überwacht. Laut Polizei haben die Mitarbeiter ausgesagt, nichts von dem Diebstahl mitbekommen zu haben, der sich zwischen Freitagmittag und Montagmorgen ereignet hat. Die Bauarbeiten an der Gasleitung sind umstritten, denn der Betreiber Gascade hatte sich aus wirtschaftlichen Gründen geweigert, die Pipeline abzustellen. Im Herbst 2014 hatte es bei Bauarbeiten an der Leitung eine verheerende Explosion gegeben. Anwohner und auch der Ortsbeirat Oppau hatten deshalb gefordert, die Ferngasleitung druckfrei zu stellen. Bis September wird die Isolierung des Rohrs erneuert, das dafür freigelegt werden muss.