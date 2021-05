Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir vor der Kaffeerösterei Mohrbacher Martina Baumann getroffen. Die 58-jährige Mannheimerin leitet die Kindertagesstätte St. Konrad in Schifferstadt, ist Mohrbacher-Stammkundin und begeisterte Liegeradfahrerin.

Ich wollte schon immer mal mit jemanden auf so einem Liegerad sprechen, aber bis jetzt waren die immer zu schnell...

Ja, gut, dass wir hier anhalten, nicht wahr?

Wie lange fahren Sie dieses Rad schon?

Das sind jetzt ungefähr eineinhalb Jahre. Ich habe es mal auf der Spezialradmesse in Germersheim ausprobiert und war sofort begeistert. Aber als Neufahrzeug war es mir noch zu teuer. Beim letzten Besuch hat es die Fahrräder dann aber auch gebraucht gegeben, und da habe ich zugeschlagen.

Wie oft nutzen Sie das Liegerad?

Das kann man nicht so pauschal sagen. Es ist in meinen Augen schließlich nicht besonders gut für den Alltag geeignet. Gerade bei starkem Verkehr hat man mit so einem flachen Rad das Problem, dass man von Autofahrern übersehen wird. Die schauen, wenn überhaupt, nur nach vorne, aber nicht nach unten. Deshalb sind auch die Fahnen keine Verzierung, sondern sie dienen der Sicherheit. So erkennt man, dass da vorne offenbar noch etwas anderes ist. Ich nutze das Fahrrad für Freizeittouren, und da sind auch schon rund 3000 Kilometer zusammengekommen. Aber für den Alltag habe ich noch andere Fahrräder. Die sind gerade im Berufsverkehr besser geeignet.

Und wie fährt sich so ein Rad?

Es ist eine ganz andere Art des Fahrens. Man fährt wie auf einem rollenden Sofa. Aber man muss sich schon umgewöhnen, dass man nicht mehr nach unten, sondern nach vorne tritt. Und mit einer guten Gangschaltung schafft man auch Steigungen leicht. Außerdem wollte ich unbedingt ein dreirädriges Fahrzeug. Das hat dann den Vorteil, dass man einfach stehenbleiben kann und das Rad nicht umkippt.

Und wie und wo lagert man so eine Maschine?

Man kann sie relativ leicht senkrecht stellen und an der Wand parken. Wir machen demnächst mit Freunden eine Tour nach Frankreich. Da testen wir dann einmal aus, ob auch die Bahnen in Deutschland und Frankreich flexibel genug für den Transport von Liegerädern sind.

Flexibilität ist ein gutes Stichwort. Es gab in den letzten Tagen Proteste gegen die Ludwigshafener Kaffeerösterei ...

Ja, das habe ich mitbekommen, aber ich finde, man sollte die Kirche auch einmal im Dorf lassen. Vielleicht könnte man in der Werbung einfach den Bezug zum Mohren weglassen, aber den Namen beibehalten. Immerhin haben der Name und das Unternehmen eine gute Tradition. Die Diskussion an sich wegen eines Bildes halte ich für überzogen, und ich wünsche vor allem dem Unternehmen eine gute Lösung.

Ein Boykott kommt für Sie also nicht infrage?

Sicher nicht. Ich werde Stammkunde bleiben. Dabei geht es schließlich nicht um Bilder, sondern um die Qualität. Dafür komme ich gerne alle drei bis vier Wochen über den Rhein und hole mir wieder meinen Vorrat. Heute sogar ein bisschen mehr als sonst. Wir wollen schließlich den Kaffee mit in den Urlaub nehmen.