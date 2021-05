Martin Sasse ist einer der großen Pianisten des Modern Mainstream. Als Studio- und Tourmusiker hat er schon Weltstars wie Bobby McFerrin und Chris DeBurgh begleitet. Mit seinem eigenen Trio hat er sich systematisch mit großen Jazzpianisten befasst und deren Interpretation aufgegriffen. Im Ella & Louis-Streamingkonzert gab er eine Übersicht und empfahl auch eine Wiederentdeckung.

Es gibt so viele tolle Jazzpianisten, dass ein einstündiger Querschnitt nicht repräsentativ sein kann – das räumt Sasse selbst gegenüber den Zuschauern ein. Immerhin schon drei Alben hat er mit seinem Projekt „Trio Classics“ veröffentlicht. Für die Jazzfreunde ist so ein Abend natürlich interessant, denn es gibt immer mal wieder Anregungen, diesen oder jenen Pianisten noch mal näher zu erforschen. Oder man bekommt auch einen Tipp für jemanden, der heute etwas aus dem Fokus geraten ist, aber sich wieder anzuhören lohnt.

Los ging es aber erst mal mit einem der bekanntesten Pianisten des Jazz: Oscar Peterson. Von ihm spielte das Trio „You Look Good To Me“. Das begann und endete mit dem Bass, den Jos Machtel dort jeweils mit dem Bogen strich. Was das Piano angeht, ist Peterson eigentlich unnachahmlich – aber es ist auch nicht Sasses Ziel, die ganzen Meister zu imitieren. Vielmehr geht es ihm darum, die Ideen ihrer Arrangements und Kompositionen aufzugreifen, aber die dann auch mit seiner persönlichen musikalischen Sprache zu formulieren. Und da fällt auf, dass sein Vokabular sehr umfangreich ist. Zentral in seinem Spiel ist der Groove in seinen verschiedenen Ausprägungen. Da stellte das Trio ein breites Spektrum vor. Souligen Hard Bop im Stil von Bobby Timmons gab es ebenso wie rasanten Bebop, den Bud Powell mitgeprägt hat.

Auch Latin stand auf dem Programm, nämlich mit „Manteca“ ein Stück, das Dizzy Gillespie geschrieben hat, als er nach dem Bebop die afrokubanischen Rhythmen für sich entdeckte. Das Arrangement für die Triobesetzung stammt laut Sasse von Phineas Newborn, der heute nicht mehr so bekannt sei. Nachzulesen ist, dass Jazzexperte Leonard Feather ihn 1964 als einen der drei größten lebenden Jazzpianisten bezeichnet hat. Und Oscar Petersen sah in ihm den besten Kandidaten, einmal seine Nachfolge anzutreten. Newborn hat 23 Alben als Leader veröffentlicht, die meisten ebenfalls in Triobesetzung. Leider starb er schon 1989 im Alter von 57 Jahren. In „Manteca“ bekam Drummer Joost van Schaik natürlich ein Solo über das Latin-Riff, das Bass und Piano hielten. Der niederländische Schlagzeuger ist eine Art ruhender Pol im Trioklang. Er ist präsent und groovt, aber auch dezent. Oft spielt er mit Besen. Auch beim Solo im viertaktigen Wechsel mit den anderen bleibt er cool swingend.

Bassist Jos Machtel stammt aus den Niederlanden, wo er in Hilversum Jazz studiert hat. Wenn er Solo spielt, hat er eine ganz ungewöhnliche Technik: Er zupft die Saiten mit dem Daumen und nicht wie die meisten Bassisten mit Zeigefinger und Mittelfinger. Das ergibt einen etwas anderen Klang: Die Töne sind stärker akzentuiert und haben etwas mehr „Punch“. Martin Sasse, geboren 1968 in Hamm, hat klassisches Klavier in Essen und Jazz in Köln studiert. In Triobesetzungen spielt er seit 30 Jahren mit wechselnden Begleitern.