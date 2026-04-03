Die FWG-Stadtratsfraktion in Ludwigshafen wirft der Verwaltung vor, Schulsanierungen erheblich zu verzögern. Unterdessen lobt die CDU die Einrichtung von Ganztagsschulen.

Anlass für die Kritik ist der aktuelle Zustand der Diesterwegschule in Oggersheim, die wie berichtet unter anderem durch kaputte Toiletten, bröckelnde Treppen und eine seit Jahren gesperrte Sporthalle auffällt. Auf diese Missstände habe die Schulgemeinschaft bereits seit Langem hingewiesen, doch es sei bislang kaum etwas passiert, beklagt die FWG in einer Mitteilung.

Die Fraktion verweist auf ihren bereits 2019 gestellten Antrag zur Neukonzeption der Schulsanierung, der von der Stadt beschlossen wurde. Ziel war es damals, den Sanierungsstau strukturiert und zügig abzuarbeiten. Trotz dieser Beschlüsse hätten sich die Zustände an vielen Schulen jedoch kaum verbessert. „Wir reden hier nicht über ein plötzlich aufgetauchtes Problem“, erklärt FWG-Vorsitzender Markus Sandmann. Er betont, dass spätestens mit den Beschlüssen von 2025, die den Weg für eine städtische Bau- beziehungsweise Projektgesellschaft für Schulen und Kitas geebnet haben, konkrete Umsetzungen hätten folgen müssen.

Ratsbeschlüsse liegen seit Jahren auf Eis

Die FWG fordert nun drei Maßnahmen, um den Stillstand zu beenden: einen detaillierten Umsetzungsbericht zu allen seit 2019 gefassten Ratsbeschlüssen im Schulbau, die Einrichtung einer strategischen Controlling-Stelle zur Überwachung von Bauprojekten und die Umsetzung der 2025 beschlossenen Baugesellschaft mit einem klaren Zeit- und Maßnahmenplan. „Es ist nicht akzeptabel, dass Ratsbeschlüsse über Jahre hinweg faktisch auf Eis gelegt werden“, so Sandmann.

Die FWG kündigt an, das Thema in der nächsten Stadtratssitzung zu behandeln und einen umfassenden Bericht der Verwaltung zu beantragen. „Wir werden nicht nachlassen, bis sich die Situation an Schulen wie der Diesterwegschule spürbar verbessert hat“, sagt Fraktionsvorsitzender Rainer Metz.

CDU dankt Schulgemeinschaften

Unterdessen begrüßt die CDU-Stadtratsfraktion die geplante Einrichtung von Ganztagsschulen an der Luitpold- und Niederfeldschule. Diese wurde in der jüngsten Sitzung des Schulträgerausschusses beschlossen. Laut Daniel Beiner, schulpolitischer Sprecher der Fraktion, sei dies ein wichtiger Schritt für die Bildung der Stadt. „Unser erster Dank geht an die beiden Schulgemeinschaften, an die Kollegien, die Elternschaft und die Schulleitungen für ihre Bereitschaft, sich der Aufgabe Ganztagsschule zu stellen, nicht zuletzt auch den vielen Schülerinnen und Schülern, die dieses Angebot wahrnehmen“, so Beiner.

Beiner betont, dass die CDU stets den Ausbau von Ganztagsangeboten gefordert habe. „Unser Anliegen war es immer, das Ganztagsangebot an unseren Schulen auszubauen, dabei jedoch auf ein Einvernehmen und Mitnehmen der Schulen zu setzen.“ Ganztagsschulen böten nicht nur Unterricht, sondern auch Förderung in sozialen, kulturellen und sportlichen Bereichen. „Für eine gute Bildung in unserer Stadtgesellschaft stellen Ganztagsschulen eine wichtige pädagogische Säule dar“, erklärte er.